Am 2. Skicross-Weltcup-Tag im Fassatal (ITA) ist die Schweiz wieder zweifach auf dem Podest vertreten.

Fanny Smith holt sich als 3. den 78. Einzel-Weltcup-Podestplatz der Karriere, Ryan Regez wird nach dem Sieg am Samstag ebenfalls 3.

Der Sieg bei den Frauen geht an Jole Galli (ITA), Reece Howden (CAN) steht bei den Männern zuoberst auf dem Treppchen.

Bei den Frauen hatten die Schweizerinnen mit Fanny Smith am zweiten Weltcup-Tag im Fassatal im Südtirol nur ein Eisen im Feuer. Die 32-Jährige entschied sowohl den Viertel-, als auch den Halbfinal für sich. Im Final selbst sah es nach starkem Beginn ebenfalls nach dem 3. Sieg im 3. Lauf aus. Doch Smith musste sich noch von Jole Galli (ITA) und Marielle Berger Sabbatel (FRA) überholen lassen und fuhr als Dritte zum 78. Mal in ihrer Karriere auf ein Weltcup-Podest im Einzel.

Regez doppelt nach – Enttäuschung bei Fiva

Ryan Regez war am Samstag erstmals seit seinem Comeback wieder in einen Final gefahren – und gewann diesen auch gleich. Tags darauf erreichte er – als einziger Schweizer – erneut den Final. Der Doppelsieg blieb ihm schliesslich verwehrt, für den 2. Podestplatz am 2. Weltcup-Tag am San-Pellegrino-Pass reichte es ihm dennoch. Reece Howard (CAN) und Simone Deromedis (ITA) waren schneller als der Berner Oberländer.

Im Gegensatz zu Regez konnte Alex Fiva seinen Podestplatz nicht im Ansatz bestätigen, für den 39-Jährigen war bereits im Achtelfinal Schluss gewesen. Dieses Schicksal widerfuhr auch Marc Bischofberger und Romain Détraz. Eine Runde weiter schaffte es zum erst zweiten Mal in diesem Winter Sandro Lohner.

Der 6. Schweizer am Start, Tobias Baur, erreichte den Halbfinal. Obwohl Johannes Rohrweck (AUT) dort früh ausgeschieden war, musste sich Baur Landsmann Regez und Johannes Aujesky (AUT) geschlagen geben. Im kleinen Final fuhr er chancenlos auf den 8. Schlussrang.

So geht es weiter

Erst in 3 Wochen stehen wieder Skicross-Rennen im Weltcup auf dem Programm. Die Rennen am 28. Februar und 1. März werden in Gudauri im georgischen Kaukasus über die Bühne gehen. Am 16. März beginnt dann die WM im Engadin.

Skicross