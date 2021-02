Skicross in Bakuriani

Fanny Smith und Jonas Lenherr gewinnen im georgischen Bakuriani den ersten Mixed-Teamwettkampf im Skicross-Weltcup überhaupt.

Gesamt-Weltcupsiegerin Smith sorgt jeweils für den Unterschied.

Die anderen Schweizer Teams scheitern im Viertelfinal.

Am Tag nach dem Gewinn der Skicross-Gesamtwertung hat Fanny Smith bei der Mixed-Team-Premiere im Weltcup an der Seite von Jonas Lenherr erneut abgeliefert. Die Waadtländerin überzeugte in den 3 Heats und führte die Schweiz im grossen Final mit 36 Hundertstel Vorsprung zum Sieg.

Die Grundlage für den Schweizer Triumph legte Lenherr jeweils im Männer-Heat. Der 31-Jährige bestätigte seine aufsteigende Formkurve und konnte den Rückstand in Grenzen halten.

Hinter der Schweiz fuhr Kanada mit Courtney Hoffos und Christopher Delbosco auf Platz 2, Schweden mit Weltmeisterin Sandra Näslund und David Mobärg komplettiert das Podest.

Schweiz 2 und 3 früh Out

Die beiden anderen Schweizer Teams konnten nicht überzeugen. Sowohl Talina Gantenbein / Joos Berry als auch Marc Bischofberger / Sixtine Cousine mussten bereits nach dem Viertelfinal die Segel streichen und konnten nicht in den Kampf um die Top-Rangierungen eingreifen.

Für den Skicross-Zirkus stehen am 12. und 13. März 2 Weltcup-Rennen in Sunny Valley (Russland) auf dem Programm.