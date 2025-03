Skicross in Idre Fjäll (SWE)

Skicrosserin Fanny Smith fährt beim ersten Rennen im schwedischen Idre Fjäll als Dritte auf das Podest.

Damit sichert sich die 32-jährige Weltmeisterin vor dem abschliessenden Rennen am Sonntag den Gesamtweltcup.

Smith jubelt schon zum vierten Mal in ihrer Karriere über die grosse Kristallkugel.

Nur 8 Tage nach dem Titel an der Heim-WM im Engadin durfte die Schweizer Skicrosserin Fanny Smith erneut jubeln. Beim ersten Rennen im schwedischen Idre fuhr die 32-Jährige als Dritte auf das Podest. Damit sicherte sich die Waadtländerin vor dem abschliessenden Rennen am Sonntag den Gesamtweltcup. Dies, weil Daniela Maier (GER) als ärgste Konkurrentin trotz Tagessieg nun 111 Punkte Rückstand auf Smith aufweist.

Die grosse Kugel hatte sie schon mit der Finalqualifikation in trockene Tücher gebracht. Den Halbfinal meisterte Smith nach einem guten Start einmal mehr souverän. Im Vierkampf um die Podestränge kam sie dann nicht mehr wie gewünscht aus den Blöcken und fuhr lange an vierter Stelle. Auf der Zielgeraden konnte die Weltmeisterin die Französin Marielle Berger Sabbatel noch abfangen und preschte auf das Treppchen vor.

Im 16. Rennen war es für Smith bereits der 10. Podestplatz. Nach 2013, 2019 und 2021 ist die Waadtländerin nun schon zum vierten Mal in ihrer Karriere die beste Skicrosserin des Winters.

Dietrich lässt aufhorchen

Während Smith als einzige Schweizerin im Final stand, waren im kleinen Final um die Ränge 5 bis 8 zwei Swiss-Ski-Athletinnen vertreten. Darunter die 22-jährige Anna Dietrich, die bei ihrem erst fünften Start im Weltcup ihr mit Abstand bestes Karriereergebnis herausfuhr. Sie gewann den Heat und wurde Fünfte. Talina Gantenbein klassierte sich auf dem achten Rang.

Baur bei den Männern bester Schweizer

Bei den Männern mischte die Schweiz nicht um die Podestplätze mit. Für Weltmeister Ryan Regez und Tobias Baur bedeutete der Halbfinal Endstation, Alex Fiva und Romain Détraz hatten bereits im Achtelfinal die Segel streichen müssen. Nach dem zweiten Platz im kleinen Final belegte Baur den sechsten Schlussrang, Regez wurde gleich dahinter Siebter.

Den Tagessieg holte der Kanadier Reece Howden vor Simone Deromedis (ITA) und Erik Mobärg (SWE).

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Idre Fjäll das letzte Weltcup-Rennen des Winters für die Skicrosserinnen und Skicrosser auf dem Programm. Den Saisonabschluss sehen Sie ab 8:25 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

