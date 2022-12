Die Schweizerin muss sich beim Skicross-Weltcup in Innichen nur der Schwedin Sandra Näslund geschlagen geben.

Skicross in Innichen

Sie ist in dieser Saison einfach nicht zu schlagen: Die Schwedin Sandra Näslund. Auch im vierten Rennen steht sie zuoberst auf dem Podest. Zum Schluss wurde es in Innichen (ITA) jedoch nochmals ganz eng. Fanny Smith forderte die Ausnahmekönnerin im Final bis zum Ziel. Dort brachte die Schwedin ihren Ski dann jedoch schneller über die Linie – der Vorsprung betrug nur 0,05 Sekunden.

Während Näslund mit ihrem 32. Weltcupsieg den Rekord weiter ausbauen kann, darf sich Smith zumindest über ihr bestes Saisonergebnis freuen. Nach zwei 4. Plätzen in Val Thorens und Arosa ist es zudem der erste Podestplatz der Saison. Hinter den beiden langjährigen Dominatorinnen sicherte sich Marielle Thompson (CAN) den 3. Platz.

02:48 Video Näslund ist im Final nicht zu bezwingen Aus Sport-Clip vom 21.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden.

Talina Gantenbein, die zweite Schweizerin welche im Südtirol am Start war, bestätigte ihre starke Form. Sie erreichte den Halbfinal und durfte sich dank einem 2. Platz im kleinen Final über den 6. Gesamtrang freuen.

Lenherr hält Schweizer Fahne hoch

Bei den Männern war Jonas Lenherr der beste Schweizer. Der 33-Jährige, der die Saison mit einem Podestplatz in Val Thorens lanciert hatte, schaffte es als einziger über den Achtelfinal hinaus. Für Marc Bischofberger, Gil Martin und Joos Berry war in der ersten K.o.-Runde Schluss.

Lenherr schaffte es schliesslich bis in den Halbfinal, wo als Dritter seines Heats knapp Schluss war. Im kleinen Final war dann die Luft raus. Trotzdem realisierte er mit dem 8. Rang sein zweitbestes Ergebnis der Saison.

01:38 Video Für Lenherr ist im Halbfinal Schluss Aus Sport-Clip vom 21.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Der Sieg bei den Männern ging an den Österreicher Mathias Graf. Die Kanadier Reece Howden und Brady Leman fuhren auf das Podest, ihr Landsmann Kristofor Mahler musste sich mit dem 4. Rang begnügen.

So geht's weiter

Bereits am Donnerstag steht an gleicher Stelle das nächste Rennen an. Ab 11:55 Uhr sind Sie auch dann auf SRF zwei und im Livestream mit dabei.