Bei den Frauen war schon vor dem Final klar, dass es einen Schweizer Podestplatz geben wird. Mit Fanny Smith und Talina Gantenbein waren gleich zwei Fahrerinnen von Swiss-Ski vertreten. In einem Finallauf mit vielen Positionswechseln war es aber überraschend Gantenbein, die über einen Platz unter den ersten drei jubeln konnte. Die 24-Jährige drehte gegen Ende des Rennens auf und egalisierte als Dritte ihr bestes Resultat im Weltcup. Smith verlor nach gutem Start den Anschluss und musste sich mit Rang 4 zufriedengeben.

Vorne weg fuhr einmal mehr Sandra Näslund. Die schwedische Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison feierte vor Marielle Thompson (CAN) ihren 29. Weltcupsieg und zog damit mit Rekordhalterin Smith gleich.

Schliessen 01:20 Video Gantenbein kämpft sich auf Rang 3 Aus Sport-Clip vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden. 00:39 Video Gantenbein: «War ein enges Rennen» Aus Sport-Clip vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Lenherr hält die Schweizer Fahne hoch

Wenig später durften auch die Schweizer Männer einen erfolgreichen Saisonauftakt bejubeln. Jonas Lenherr, der als einziger Schweizer den Sprung in den Final geschafft hatte, klassierte sich als Dritter ebenfalls auf dem Podest. Für den 33-jährigen Routinier ist es der 9. Weltcup-Podestplatz der Karriere. Der Tagessieg ging an Johannes Rohrweck aus Österreich.

01:19 Video Der Final-Lauf mit Jonas Lenherr Aus Sport-Clip vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Weniger erfreulich endete das Rennen für Luca Lubasch: Der 27-Jährige landete im Viertelfinal nach einem Sprung auf dem Ski eines Konkurrenten und stürzte schwer. Der Schweizer musste im Anschluss mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.

Auch Ryan Regez lancierte die Saison mit einer Enttäuschung. Der Olympia- und Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison verlor in seinem Viertelfinal-Heat früh den Anschluss und schied als 4. vorzeitig aus. Marc Bischofberger, Alex Fiva und Tobias Baur waren bereits im Achtelfinal gescheitert.

00:23 Video Lenherr: «Kann mit den Jungen noch mithalten» Aus Sport-Clip vom 08.12.2022. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Am Freitag geht's weiter

Die Chance nachzudoppeln, erhält das Schweizer Team bereits am Freitag. Dann steht um 11:00 Uhr an gleicher Stätte das zweite Weltcuprennen auf dem Programm. Schon am Montag folgt dann das Heimspiel unter Flutlicht in Arosa. Beide Rennen sehen Sie live bei SRF.