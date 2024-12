Skicross in Val Thorens

Beim Skicross-Saisonauftakt in Val Thorens fährt Fanny Smith als 2. auf das Podest.

Talina Gantenbein schafft es ebenfalls in den Final, muss sich dort aber mit Rang 4 zufriedengeben.

Bei den Männern wird Tobias Baur als bester Schweizer 5.

Nach einer kleineren Durststrecke zum Ende des vergangenen Winters hat es Fanny Smith zurück auf das Weltcup-Podest geschafft. Beim Saisonauftakt im französischen Val Thorens lieferte sich die 32-Jährige im Final lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Marielle Thompson.

Die kanadische Gesamtweltcupsiegerin des letzten Winters hatte gegen Ende des Kurses aber den längeren Atem. Smith fuhr als zweite über die Ziellinie und feierte damit einen gelungenen Saisonstart. Zuletzt war die Waadtländerin beim Heimrennen in St. Moritz Ende Januar auf das Podium gefahren.

Mit Talina Gantenbein konnte auch eine zweite Schweizerin lange mit einem Podestplatz liebäugeln. Die 27-Jährige schaffte ebenfalls den Sprung in den Final, musste dort aber der drittplatzierten Daniela Maier den Vortritt lassen. Saskja Lack war – wie auch die einstige Dominatorin Sandra Näslund (SWE) – im Viertelfinal hängengeblieben.

Baur im kleinen Final

Bei den Männern hatten nur zwei Schweizer die Qualifikation überstanden. Am Renntag hielt Tobias Baur die Schweizer Fahne hoch. Dank zwei taktisch perfekten Fahrten schaffte er den Sprung in den Halbfinal.

Dort war für den 27-Jährigen zwar Schluss, dank dem Sieg im kleinen Final sicherte er sich aber wie schon im Vorjahr den starken 5. Schlussrang. Besser war er im Weltcup erst zwei Mal klassiert gewesen. Teamkollege Marc Bischofberger war nach einem Sturz schon im Achtelfinal ausgeschieden.

So geht's weiter

Am Freitag steht in Val Thorens das zweite Rennen auf dem Programm. Während bei den Frauen aus Schweizer Sicht das gleiche Trio am Start steht, erhalten die Männer Zuwachs. Neben Bischofberger und Baur haben sich auch Alex Fiva und Romain Détraz für das zweite Rennen qualifiziert.