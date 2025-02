Beim zweiten Skicross-Rennen in Veysonnaz wird Fanny Smith starke Dritte.

Von 3 Schweizer Männern im Halbfinal verpassen gleich alle den Einzug in den grossen Final.

Bei den Frauen gewinnt Marielle Thompson (CAN), bei den Männer jubelt Iouri Duplessis Kergomard (FRA).

Fanny Smith hat beim Heim-Weltcup in Veysonnaz ihren 4. Podestplatz dieser Saison realisiert. Im grossen Final landete sie hinter der Kanadierin Marielle Thomspon und der Deutschen Daniela Maier auf dem 3. Rang. Vom Starthaus bis fast ins Ziel war die Waadtländerin ihren Konkurrentinnen hinterher gefahren, ehe sie auf den letzten Metern die Gesamtweltcup-Führende India Sherret aus Kanada noch einholte.

Es war zwar eine hauchdünne Angelegenheit, doch selbst ohne das Zielfoto war klar ersichtlich, dass die Hand von Smith die Ziellinie früher überquerte. Für die 32-Jährige, die sich am Samstag noch mit Schlussrang 7 hatte begnügen müssen, ist es in dieser Saison erstmals der 3. Rang – zuvor war sie drei Mal auf den 2. Platz gefahren.

Für die weiteren Schweizerinnen – namentlich Anna Dietrich in ihrem zweiten Weltcup-Rennen, Martina Wyss und Natalie Schär – war im Viertelfinal mit dem jeweils letzten Platz klar Schluss.

Schweizer verpassen grossen Final

Im Vergleich zum enttäuschenden ersten Skicross-Rennen in Veysonnaz am Samstag schlugen auch die Schweizer Männer zurück – zumindest etwas. Nach den Viertelfinals waren gar grosse Hoffnungen auf einen Podestplatz berechtigt, weil sich gleich drei Schweizer für die beiden Halbfinals qualifizieren konnten – am Vortag waren da alle schon ausgeschieden gewesen.

Doch sowohl Gil Martin im ersten Halbfinal, als auch Ryan Regez und Tobias Baur im zweiten Halbfinal schafften den Einzug in den grossen Final nicht. Martin musste sich in einem namhaften Halbfinal um Reece Howden (CAN), Iouri Duplessis Kergomard (FRA) und Vortagessieger Simone Deromedis (ITA) geschlagen geben. Baur und Regez landeten hinter David Mobärg (SWE) und Jared Schmidt (CAN) auf den Rängen 3 und 4.

Im kleinen Final klassierten sich die drei Schweizer auf den Schlussrängen 6 bis 8. Alex Fiva und Romain Détraz hatten schon im Viertelfinal die Segel streichen müssen. Der Sieg ging an Duplessis Kergomard, der sich am Samstag nach einem Malheur schon mit dem 2. Rang belohnt hatte. Für den Franzosen war es der 3. Weltcup-Sieg. Zweiter wurde Mobärg vor Schmidt.

