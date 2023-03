Skicrosserin Fanny Smith feiert im kanadischen Craigleith ihren 31. Weltcupsieg.

Die Schweizerin siegt in Abwesenheit von Dominatorin Sandra Näslund vor drei Kanadierinnen.

Bei den Männern fährt Joos Berry als bester Schweizer auf Rang 7.

Fanny Smith legte im Final gleich am Start vor, baute den Vorsprung in den ersten Kurven aus und liess sich im unteren Streckenteil nicht mehr einholen. Das kanadische Trio Courtney Hoffos, Marielle Thompson und Hannah Schmidt hatte das Nachsehen. Im Halbfinal war Smith auf den letzten Metern noch von Hoffos überholt worden.

«Es ist schön, diesen Winter wieder gesund zu sein», freute sich Smith über ihren 31. Sieg und den insgesamt 69. Podestplatz im Weltcup. Schon vor fünf Tagen in Veysonnaz hatte die Romande triumphiert. In beiden Rennen war Saisondominatorin Sandra Näslund (SWE), die bereits als Gesamtweltcupsiegerin feststeht, nach einem Trainingssturz allerdings nicht am Start.

01:03 Video Der Final in voller Länge Aus Sport-Clip vom 17.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Talina Gantenbein kam als zweitbeste Schweizerin auf Rang 8. Sixtine Cousin war im Viertelfinal gescheitert.

Howden mit Heimsieg

Im grossen Final der Männer setzte sich zur Freude des Publikums der Kanadier Reece Howden vor Florian Wilmsmann (GER) und Youri Kergomard Duplessis (FRA) durch.

Der Deutsche und der Franzose waren im Halbfinal Joos Berry vor der Sonne gestanden. Der Bündner wurde schliesslich als 7. bester Schweizer. Jonas Lenherr und Marc Bischofberger waren in den Viertelfinals ausgeschieden.