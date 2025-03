Skicrosserin Fanny Smith bejubelt im kanadischen Craigleith ihren 34. Weltcupsieg.

Die Waadtländerin macht damit auch den Kampf um den Gesamtweltcup wieder spannend.

Alex Fiva fährt bei den Männern als Zweiter zum vierten Mal in dieser Saison auf das Podest.

Zwei Wochen nach dem Triumph in Gudauri (GEO) hat Fanny Smith im Skicross-Weltcup nachgedoppelt. Im kanadischen Craighleith entschied die Schweizerin den Viertel- und Halbfinal souverän für sich und war auch im Final nicht zu schlagen. Smith setzte sich gleich nach dem Start an die Spitze und liess sich die Führung auf dem kurzen, aber technisch anspruchsvollen Kurs nicht mehr nehmen.

Dank ihrem 34. Weltcupsieg macht die Waadtländerin auch den Kampf um den Gesamtweltcupsieg wieder spannend. Drei Rennen vor Schluss beträgt der Rückstand auf Gesamtleaderin India Sherret nur noch 24 Punkte. Die Kanadierin musste sich bei ihrem Heimrennen mit Platz 5 zufriedengeben.

Mit Talina Gantenbein war im Süden der Provinz Ontario auch die zweite am Start stehende Schweizerin im Final vertreten. Die 26-Jährige war allerdings von Beginn an zurückgebunden und musste Marielle Berger Sabbatel (FRA) und Jole Galli (ITA) die Plätze auf dem Podest überlassen.

Fiva wird Zweiter

Auch die Männer präsentierten sich schon in WM-Form, allen voran Alex Fiva: Der Routinier, der schon mit der besten Qualifikationszeit hatte aufhorchen lassen, stürmte souverän in den Final. In diesem klassierte er sich zwischen den beiden Kanadiern Reece Howden und Kevin Drury auf dem zweiten Platz. Für Fiva war es bereits der vierte Podestplatz in dieser Saison. Romain Détraz schaffte es bis in den Halbfinal und klassierte sich auf dem 7. Schlussrang.

Die weiteren Schweizer konnten im Kampf um die Podestplätze nicht eingreifen. Sandro Lohner scheiterte im Viertelfinal, noch schlechter lief es Ryan Regez, Tobias Baur und Marc Bischofberger. Das hochdekorierte Trio blieb bereits im Achtelfinal hängen.

So geht es weiter

Am Samstag sind die Skicrosserinnen und Skicrosser noch einmal in Craigleith im Einsatz (16:30 Uhr live bei SRF). Anschliessend steht in St. Moritz mit der Heim-WM der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Die Skicross-Wettkämpfe gehen vom 21. bis 23. März über die Bühne. Der Weltcupfinal steigt am letzten März-Wochenende im schwedischen Idre Fjäll.

Skicross