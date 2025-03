Skicross-Weltcup in Craigleith

Im letzten Rennen vor der Heim-WM feiert Skicrosserin Fanny Smith ihren 35. Weltcupsieg.

Die Waadtländerin gewinnt in Craigleith (CAN) zum zweiten Mal in Folge und übernimmt auch die Führung im Gesamtweltcup.

Bei den Männern fährt Alex Fiva als bester Schweizer auf Rang 5.

Die Heim-WM im Engadin (17. bis 30. März) kann für Fanny Smith kommen. Die Waadtländerin doppelte im kanadischen Craigleith nach dem Sieg am Freitag nach und war auch am Samstag eine Klasse für sich. Smith stiess mit zwei Siegen ungefährdet in den Final vor und bejubelte dort ihren 35. Weltcupsieg. Bei frühlingshaften Bedingungen und Temperaturen um 14 Grad verwies die Schweizerin die beiden einheimischen Courtney Hoffos und Abby McEwen spielend auf die weiteren Podestplätze.

Im Gesamtweltcup schob sich Smith dank dem dritten Saisonsieg an der bisher Führenden India Sherret vorbei. Die Kanadierin schied bei ihrem Heimrennen schon im Viertelfinal aus und liegt neu 47 Punkte hinter Smith zurück. Die Entscheidung um die grosse Kugel fällt in zwei Wochen in Idre Fjäll (SWE).

Für Talina Gantenbein, die am Freitag ebenfalls bis in den Final vorgestossen war, endete der Renntag bereits im Viertelfinal. Die 26-Jährige landete nach einem Sprung auf der Kuppe, verlor merklich an Tempo und musste sich mit Platz 3 in ihrem Heat zufriedengeben.

Fiva wird Fünfter

Bei den Männern war wie schon am Vortag Alex Fiva der beste Schweizer. Anders als am Freitag war für den Bündner nach einer Kollision mit dem Österreicher Christoph Danksagmüller aber schon im Halbfinal Schluss. Im kleinen Final sicherte sich Fiva den 5. Schlussrang. Der Tagessieg ging an Florian Wilmsmann aus Deutschland.

Die weiteren Schweizer lieferten ein enttäuschendes Rennen ab. Ryan Regez, Tobias Baur und Marc Bischofberger scheiterten wie schon am Vortag bereits im Achtelfinal. Auch für Sandro Lohner (Achtelfinal-Out) und Romain Détraz (Viertelfinal-Out) hingen die Trauben im Süden der Provinz Ontario zu hoch.

So geht es weiter

In einer Woche gilt es für die Skicrosserinnen und Skicrosser ernst. An der Freestyle-WM im Engadin wird zwischen dem 21. und 23. März um die Medaillen gefahren. Das Weltcup-Finale steigt am letzten März-Wochenende im schwedischen Idre Fjäll.

