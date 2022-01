Nach seinem Erfolg am Samstag gewinnt der Schweizer auch den 2. Skicross-Weltcup im schwedischen Idre.

Skicross-Weltcup in Idre

Ryan Regez hat seine ausgezeichnete Form auch im letzten Wettkampf vor den Olympischen Spielen unter Beweis gestellt. Nach seinem Sieg am Samstag wurde der Berner Oberländer seiner Favoritenrolle in Idre auch am Sonntag gerecht.

Ohne Probleme schaffte Regez den Vorstoss in den Final. Dort lief es zunächst nicht nach Wunsch, der Schweizer lag zwischenzeitlich nur auf Platz 3. Mit einem starken Endspurt kam er aber noch einmal auf und setzte sich hauchdünn vor dem Schweden David Mobärg durch. Dritter wurde der Franzose François Place. Für Regez ist es der 14. Podestplatz im Weltcup und der 6. Sieg.

Détraz wieder im Halbfinal gestoppt

Romain Détraz stiess wie bereits am Samstag bis in den Halbfinal vor. Im gleichen Heat wie Regez reichte es ihm dann aber nur zu Rang 3. Am Schluss belegte er den 5. Platz. Alex Fiva und Tobias Baur waren im Viertelfinal gescheitert. Für Joos Berry und Marc Bischofberger hatten die Achtelfinals Endstation bedeutet.

Lüdi im Halbfinal out

Bei den Frauen schaffte Sanna Lüdi in Abwesenheit der verletzten Fanny Smith und Talina Gantenbein den Einzug in den Halbfinal. Dort kam sie aber nicht über Platz 3 hinaus. Im kleinen Final befand sich Lüdi auf Kurs Richtung Schlussrang 5. Kurz vor dem Ziel stürzte sie dann aber und wurde Achte. Saskja Lack war im Viertelfinal ausgeschieden.

Sandra Näslund, bereits am Samstag Siegerin, wurde ihrer Favoritenrolle erneut gerecht. Die schwedische Dominatorin gewann vor der Französin Jade Grillet Aubert und der Österreicherin Katrin Ofner.