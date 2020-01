Fanny Smith gewinnt in Idre wie 2019. Mit Ryan Regez sorgt auch bei den Männern ein Schweizer für die Musik.

Smith und Regez jubeln in Schweden

Skicross-Weltcup in Idre

Fanny Smith gewann den Final vor Lokalmatadorin Sandra Näslund und Brittany Phelan aus Kanada. «Ich bin richtig glücklich über den Sieg», freute sich Smith, die sich nach einem schlechten Start steigern konnte.

22. Sieg beim 100. Rennen

Smith feierte in Schweden bereits ihren 3. Saisonsieg. Schon 2019 hatte die Waadtländerin in Idre gewonnen; in den letzten 4 Rennen stand sie hier immer auf dem Podest.

Smith unterstrich damit einmal mehr ihre Ausnahmestellung im Skicross-Zirkus: Die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin absolvierte in Idre ihr 100. Weltcup-Rennen und sicherte sich bereits den 22. Sieg. Talina Gantenbein und Sixtine Cousine hatten im Viertelfinal die Segel streichen müssen.

Regez macht am Schluss den Unterschied

Minuten nach Smith doppelte Ryan Regez im Final der Männer aus Schweizer Sicht nach. Der 26-jährige Berner, der im Dezember im Montafon seinen 2. Weltcup-Sieg gefeiert hatte, setzte sich dank eines bärenstarken Finishs vor Brady Leman aus Kanada und dem Franzosen François Place durch.

«Ich habe den Start so richtig verschlafen», so Regez im anschliessenden Interview. Danach habe er einfach alles gegeben und am Schluss sei es voll aufgegangen.

Alex Fiva und Armin Niederer hatten als einzige Schweizer ebenfalls die Viertelfinals erreicht, schieden dort aber aus. Jonas Lenherr stürzte im Achtelfinal, Landsmann Romain Détraz konnte nicht ausweichen und musste anschliessend abtransportiert werden. Auch Marc Bischofberger war bereits im Achtelfinal ausgeschieden.

Live-Hinweis Verfolgen Sie das 2. Weltcup-Rennen der Skicrosser in Idre am Sonntag ab 10:55 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App.

Sendebezug: Livestream auf srf.ch/sport, 25.1.2020, 10:55 Uhr