Fanny Smith fährt beim Skicross-Weltcup in Innichen (ITA) beim Sieg von Sandra Näslund auf Rang 2.

Für die Waadtländerin ist es der 71. Weltcup-Podestplatz der Karriere.

Das Schweizer Männer-Team kann im Kampf um die Podestplätze nicht mitreden. Tobias Baur scheitert als bester Swiss-Ski-Vertreter im Halbfinal.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden beim Heim-Weltcup in Arosa hat sich Fanny Smith zurückgemeldet. Im ersten von zwei Rennen im italienischen Innichen fuhr die Waadtländerin ihren insgesamt 71. Podestplatz der Karriere ein.

Geschlagen geben musste sich Smith einzig Sandra Näslund. Die schwedische Dominatorin, die zuletzt das Podest überraschend zweimal verpasst hatte, gab sich am Donnerstag keine Blösse und dominierte den Final von Beginn weg. Smith behauptete sich im Kampf um den 2. Platz und verwies Hanna Schmidt – die Siegerin von Arosa – auf den 3. Rang.

Wie schon in Arosa und Val Thorens schaffte es Talina Gantenbein in den kleinen Final. Für die 25-Jährige reichte es letztlich zum 7. Schlussrang. Das Trio Margaux Dumont, Sixtine Cousin und Saskja Lack war im Viertelfinal hängengeblieben.

Baur bester Schweizer

Wie bei den Frauen hatten es auch bei den Männern 5 Schweizer in die K.o.-Phase geschafft. Am weitesten kam Tobias Baur, der als einziger den Sprung in die Halbfinals schaffte. Als 3. bedeute dieser jedoch Endstation. In der Endabrechnung resultierte für den 27-Jährigen Rang 7.

Für Gil Martin und Alex Fiva endete das Rennen im Viertelfinal. Auf Position 2 liegend wurde der Routinier Fiva vom Kanadier Kevin Drury zu Fall gebracht und schied aus. Sven Liechti und Jonas Lenherr blieben schon im Achtelfinal hängen. Den Tagessieg sicherte sich zum dritten Mal in Folge der Kanadier Jared Schmidt.

So geht's weiter

In Innichen steht am Freitag noch ein zweites Rennen auf dem Programm. Nach dem Jahreswechsel geht es für den Skicross-Tross nach Übersee. Am 18. und 19. Januar finden zwei Rennen im kanadischen Nakiska statt.