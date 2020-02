Fanny Smith und Marc Bischofberger triumphieren beim Skicross-Weltcup im russischen Sunny Valley.

Beide Schweizer erringen ihren Sieg mit starken Finishs.

Alex Fiva rundet das hervorragende Schweizer Resultat mit einem 5. Platz ab.

Fast durchgehend lagen Fanny Smith und Marc Bischofberger in ihren Finalläufen auf Kurs Richtung Platz 2. Doch sowohl die Waadtländerin als auch der Appenzeller gaben sich damit nicht zufrieden und legten auf den letzten Metern nochmals zu. Die Angriffslust zahlte sich aus, beide setzten sich schliesslich im Photo-Finish durch.

Smith bleibt im Rennen um Gesamtweltcupsieg

Aus Sicht von Smith war es ohnehin ein perfektes Wochenende. Schon in der Qualifikation am Samstag war sie die Schnellste gewesen. Und auch in sämtlichen K.o.-Läufen zeigte sich die 27-Jährige abgeklärt. Der Triumph in Russland ist für Smith der 4. Weltcup-Sieg in dieser Saison und der 23. insgesamt.

Weil ihre härteste Konkurrentin um den Gesamtweltcup, die Schwedin Sandra Näslund, den grossen Final nach einem Sturz im Halbfinal verpasste, liegt Smith vor dem abschliessenden Wettkampf in Veysonnaz am 14. März noch 59 Punkte hinter der Gesamtführenden.

Erlösung für Bischofberger

Während der Sieg von Smith in das Bild der aktuellen Saison passt, kommt der Triumph von Bischofberger überraschend. Der 29-Jährige kam bisher überhaupt nicht auf Touren und erreichte bis zu diesem Wochenende keinen grossen Final. Nun holte er sich im ersten Anlauf gleich den Weltcup-Sieg, seinen insgesamt 4.

Zu überzeugen wusste auch Alex Fiva. Dem Bündner wurde im Halbfinal jedoch eine Berührung mit einem Konkurrenten zum Verhängnis. Im kleinen Final liess Fiva der Konkurrenz aber keine Chance und holte sich Platz 5.

