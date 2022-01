Legende: Strebt ihre 4. Olympia-Teilnahme an Fanny Smith. Keystone

Beim vorletzten Weltcup-Halt im kanadischen Nakiska am 15. Januar passierte es: Skicrosserin Fanny Smith flog im Final von der Strecke und stürzte heftig. Neben Kratzern im Gesicht zog sie sich eine Knochenprellung im Knie zu. Diese Blessur ist es, die ihr nun immer noch Sorgen bereitet – und sie im schlimmsten Fall sogar die Olympia-Teilnahme kosten könnte.

«Schon am Start stehen zu können, wäre für mich ein Sieg», sagt Smith im Hinblick auf Peking gegenüber SRF. Zwar finden die Skicross-Wettkämpfe der Frauen erst am 17. Februar und damit am letzten Wochenende der Olympischen Spiele statt. Doch die Zeit drängt dennoch. 6 Wochen Heilungszeit wären eigentlich normal, die Schweizerin müsste es in 5 schaffen.

02:36 Video Archiv: Smiths spektakulärer Sturz in Nakiska Aus Sport-Clip vom 15.01.2022. abspielen

Zusätzliche Unsicherheit mit Corona

Damit der Traum nicht platzt, setzt Smith auf eine sorgfältige Behandlung des Knies. «Physiotherapie, Massage, Akupunktur – ich gebe alles, um wieder fit zu werden.» Sie sei optimistisch, in China an den Start gehen zu können, doch eine 100-prozentige Sicherheit gebe es nicht.

Zu den körperlichen Beschwerden kommt mit Corona ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu. Ein positiver Test könnte jederzeit das Aus bedeuten. «Es ist auch mental keine einfache Situation.»

Näslund im Visier

Sollte ein Start möglich sein, gibt es indes noch keine Garantie, dass Smiths Knie den Belastungen mit Qualifikation und den Finalläufen an einem einzigen Tag bis zum Schluss standhalten würde. Der Kurs in Secret Garden, der an Olympia befahren wird, gehört nicht unbedingt zu den Favoriten der dreifachen Gesamtweltcup-Siegerin. Bei der Hauptprobe im November wurde Smith zwar Zweite, kritisierte die Strecke aber als zu langsam und zu wenig anspruchsvoll und insgesamt «enttäuschend».

Legende: Grosser Erfolg in Pyeongchang Smith gewann an den Olympischen Spielen 2018 die Bronzemedaille. Vier Jahre später ist noch unklar, ob sie überhaupt starten kann. Keystone

Sie hoffe, dass die Bedingungen bei Olympia noch verbessert werden, so die 29-Jährige, die bei diesen Fragen sofort wieder in den Wettkampfmodus wechselt. Einen Plan, um die schwedische Weltcup-Dominatorin Sandra Näslund ausgerechnet beim Saison-Höhepunkt zu düpieren, habe sie auf jeden Fall ausgeheckt. Bei ihrer 4. Olympia-Teilnahme hat Smith schliesslich die Bronzemedaille von Pyeongchang zu verteidigen – wenn das Knie denn mitmacht.