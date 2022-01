Skicross: Smith verpasst Rennen in Idre

Fanny Smith muss auf den Skicross-Weltcup in Idre (SWE) verzichten. Die Waadtländerin war am Samstag im Finalrennen von Nakiska (CAN) gestürzt. Wie Smith in den sozialen Medien verlauten liess, hätten Untersuchungen ergeben, dass sie sich eine Knieverletzung zugezogen habe. Details gab sie nicht bekannt. Es bleibe aber ihr Ziel, «bei Olympia dabei zu sein», schrieb Smith.

Bob: Grossaufgebot für Olympia

Michael Vogt, Simon Friedli, Melanie Hasler und Martina Fontanive pilotieren die Schweizer Bobs in Peking. Bei den Männern bestreiten Vogt und Friedli die Rennen im Zweier- und im Viererbob. Hasler / Nadja Pasternack und Fontanive / Irina Strebel bilden die Frauen-Bobteams. Hasler wird zudem im Monobob starten. Insgesamt umfasst das Schweizer Bobteam 14 Personen.

Skispringen: Peier legt Pause ein

Killian Peier verzichtet auf den Weltcup in Titisee-Neustadt. Dies, um sich zu erholen und sich optimal auf den Rest der Saison, inkl. Olympia, vorzubereiten. In Süddeutschland sind am Wochenende des 22./23.1. zwei Einzelspringen geplant.