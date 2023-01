Die Freeskierinnen Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud schaffen an den Laax Open im Slopestyle die Finalqualifikation.

Mit einem souveränen 2. Run und anspruchsvollen, weiten Sprüngen zog Sarah Höfflin überzeugend in den Final vom Sonntag ein. Die Genfer Olympiasiegerin wurde für den Auftritt mit 81,53 Punkten belohnt: Das reicht für Rang 2 hinter der Norwegerin Johanne Killi (85,65).

Auch Mathilde Gremaud schaffte als Vierte den Sprung in die Final-8: Einen Sturz auf den Rails im 1. Run korrigierte die 22-jährige Freiburgerin im 2. Auftritt, der mit 75,23 Punkten belohnt wurde.

Durchzogenes Tanno-Comeback

Giulia Tanno, die wegen einer Bänderverletzung im letzten Winter ihre 2. Olympischen Spiele in Folge verpasst hatte, gab in Laax ihr Weltcup-Comeback. Mit 45,00 Punkten in ihrem (besseren) 2. Run verpasste sie die Finalqualifikation als 15. deutlich. Auch Anouk Andraska (16.) blieb im Halbfinal hängen.

Ab 12:15 Uhr stehen am Crap Sogn Gion noch die Snowboarderinnen im Slopestyle im Einsatz (live bei SRF).