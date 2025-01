Legende: Wird am Heim-Event einmal mehr im Fokus stehen Mathilde Gremaud Keystone/MAYK WENDT

Mit Mathilde Gremaud und Sarah Höfflin werden 2 Schweizerinnen im Freeski-Slopestyle in Laax um den Sieg kämpfen. Das Duo belegte in der Qualifikation am Mittwoch die Plätze 2 und 3 und darf definitiv von einem Podestplatz am Heimevent träumen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Final im Freeski-Slopestyle am Freitag ab 13:10 Uhr im Livestream in der SRF Sport App und später auch noch live auf SRF zwei.

Die beste Punktzahl erreichte die Chinesin Eileen Gu. Die Doppel-Olympiasiegerin von Peking 2022 kam auf 78,20 Zähler. Nur Vorjahres-Siegerin Gremaud vermochte einigermassen mitzuhalten (75,65), Höfflin lag dann schon ziemlich deutlich zurück (70,33).

Ragettli und Gubser mit Ansage

Bei den Männern qualifizierten sich 24 Athleten für die Halbfinals vom Donnerstag, darunter 5 Schweizer. Andri Ragettli stellte mit 88,00 Punkten den Bestwert in seinem Heat auf, unmittelbar vor Kim Gubser (84,25). Ebenfalls weiter sind Valentin Morel (80,75), Colin Wili (75,25) und Fabian Bösch (70,50).

Den stärksten Auftritt in der Quali zeigte der US-Amerikaner Mac Forehand, dessen 2. Lauf mit 92,00 Punkten bewertet wurde.