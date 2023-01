Legende: Fühlt sich in der Luft wohl Andri Ragettli. KEYSTONE/Yanik Buerkli

An den Laax Open treten in diesem Jahr zum ersten Mal neben den Freestyle-Snowboardern auch die Athleten auf den Ski an. Das freut besonders Lokalmatador und Slopestyle-Athlet Andri Ragettli. Der 24-Jährige kennt den Berg in- und auswendig, hat schon unzählige Stunden auf dem Laaxer Schnee trainiert. Dementsprechend positiv blickt er auch auf die Laax Open voraus.

Andri Ragettli über die Vorfreude vor dem Heimweltcup:

«Es ist natürlich mega cool. Laax ist wirklich ein Heim-Heimweltcup. Ich schlafe zuhause, es ist der Berg, an dem ich meine ersten Versuche im Park gemacht habe.»

00:17 Video Ragettli: «Jetzt ist es wirklich ein Heim-Heimweltcup» Aus Sport-Clip vom 18.01.2023. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Über seine Ziele:

«Im Training nochmals das Beste geben. Dann in der Qualifikation einen sauberen Lauf stehen – und wenn das gelingt, im Final dann voll attackieren. Aber ich will immer Schritt für Schritt gehen. Zuerst muss ich in der Quali das Bestmögliche zeigen.»

00:22 Video Ragettli: «Im Final will ich voll attackieren» Aus Sport-Clip vom 18.01.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Über das Ansehen von Laax in der Freeski-Szene:

«Laax hat bei allen Freeskiern auf der ganzen Welt ein sehr gutes Image. Es sind auch alle da, obwohl in der nächsten Woche die wichtigen X-Games anstehen. Die wollen auch den coolen Kurs hier fahren.»

00:24 Video Ragettli: «Laax hat bei allen Freeskiern ein hohes Image» Aus Sport-Clip vom 18.01.2023. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.