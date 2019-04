Legende: Olympionike Jonas Hunziker nahm an den Olympischen Spielen 2018 teil, wo er den 10. Rang erreichte. Keystone

Ski-Freestyle: Hunziker macht Schluss

Jonas Hunziker beendet seine Aktiv-Karriere. Der 24-jährige Berner Oberländer wird in Zukunft bei Swiss-Ski im Nachwuchsbereich arbeiten. Hunzikers grösster Erfolg war der 5. Platz im Slopestyle an der WM 2015. Letztes Jahr nahm er an den Olympischen Spielen teil und erreichte den 10. Rang. Im Weltcup hat er als Bestergebnisse zwei 3. Ränge vorzuweisen.

Ski alpin: Giger neuer ÖSV-Sportchef

Der neue Leiter für Leistungssport im Österreichischen Skiverband heisst wie erwartet Toni Giger. Der 56-jährige Salzburger folgt auf den bisherigen Sportdirektor Hans Pum, der Ende Juli aus dem Verband ausscheidet. Giger, von 1999 bis 2010 Cheftrainer der österreichischen Alpin-Männer, bleibt überdies für den Servicebereich verantwortlich.