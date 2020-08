Legende: Das Highlight für die Triathleten in diesem Jahr Der Wettkampf in Hamburg. imago images

Triathlon: WM-Titel werden in Hamburg vergeben

Am 5. und 6. September findet in Hamburg der einzige Wettkampf der Word Tour Series Triathlon statt. Alle anderen 6 Veranstaltungen der WM-Serie hatten zuvor wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Deshalb gilt der Wettkampf in Hamburg gleichzeitig als offizielle Triathlon-WM 2020.

Sendehinweis Die WM-Rennen im Rahmen der World Series in Hamburg zeigen wir Ihnen live auf SRF info/zwei sowie in der Sport App: Samstag, 5. September: 16:10 Uhr Männer

Samstag, 5. September: 17:55 Uhr Frauen

Sonntag, 6. September: 13:30 Uhr Mixed

Skicross: Détraz erleidet Kreuzbandriss

Der Waadtländer Skicrosser Romain Détraz verpasst den in 3 Monaten beginnende Weltcup-Winter. Der 26-Jährige stürzte während einer Trainingsfahrt in Saas-Fee am letzten Freitag und zog sich dabei einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Détraz muss 6 bis 9 Monate pausieren. Der Romand feierte 2016 in Arosa seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg, im vorletzten Winter fuhr er zwei weitere Male auf das Podest.