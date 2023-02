Jonas Lenherr hielt sich im Final des 2. Rennens auf der Reiteralm immer an Position 2 oder 3 auf. In einer Linkskurve zog der 33-Jährige im unteren Streckenteil innen am führenden Briten Oliver Davies vorbei und gab die Top-Position nicht mehr ab. Für Lenherr ist es der 4. Weltcupsieg und das 10. Podest in 96 Weltcup-Rennen.

Top-Favorit und Vortages-Sieger David Mobärg kam im Final zu Fall. Im Halbfinal hatte sich Lenherr dem Schweden noch geschlagen geben müssen, mit einer Fahrt auf Kampflinie aber Rang 2 erreicht.

Bischofberger und Berry früh out

Für die beiden anderen Schweizer am Start, Marc Bischofberger und Joos Berry, war bereits in der 1. K.o.-Runde Schluss. Berry kam in seinem Heat zu Fall, Bischofberger belegte den letzten Rang.

Gantenbein und Lack im kleinen Final

Bei den Frauen erreichten in Abwesenheit von Fanny Smith (Gehirnerschütterung) Talina Gantenbein und Saskja Lack die Ränge 7 und 8. Die 24-jährige Gantenbein durfte im Halbfinal gar lange vom Einzug in den «Big Final» träumen. Die 22-jährige Lack feierte ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis.

Zuvor hatten die beiden mit einer überzeugenden Leistung die 1. Runde überstanden. Nicht so Sixtine Cousin, die in ihrem Viertelfinal mit Sandra Näslund (SWE) und Sonja Gigler (AUT) als 3. ausschied.

Näslund setzt Serie fort

Den Sieg holte sich Favoritin Näslund, die in allen Läufen einen enormen Vorsprung herausfuhr. Für die Schwedin war es der 37. Weltcup-Erfolg, der 18. in Serie.

Weitere Untersuchung bei Smith

Bei der im 1. Rennen vom Donnerstag gestürzten Smith gab Swiss-Ski am Freitag leichte Entwarnung. Die 29-fache Weltcupsiegerin zog sich den Angaben zufolge eine leichte Gehirnerschütterung zu und verdrehte das rechte Knie. Ein erster Check des Knies im Spital in Österreich habe keinen Verdacht auf eine gravierendere Verletzung ergeben, dennoch werde in der Schweiz noch ein MRI gemacht.

Resultate Box aufklappen Box zuklappen Männer 1. Jonas Lenherr (SUI)

2. Oliver Davies (GBR)

3. Tyler Wallasch (USA)

4. David Mobärg (SWE) Frauen 1. Sandra Näslund (SWE)

2. Sonja Gigler (AUT)

3. Jole Galli (ITA)

4. Alizée Baron (FRA)

Ferner:

7. Talina Gantenbein (SUI)

8. Saskja Lack (SUI)

Kein Weltcup in Oberwiesenthal

Gleichentags wurde bekannt, dass die für den 4. und 5. März im sächsischen Oberwiesenthal geplanten Skicross-Rennen abgesagt werden müssen. Als Gründe gaben die Veranstalter die hohen Temperaturen, den angekündigten Regen und die aktuelle Schneesituation an.