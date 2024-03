Gremaud gewinnt auch in Tignes – Ragettli auf dem Podest

Legende: Schon wieder ganz oben Mathilde Gremaud. Freshfocus/Claudio Thoma

Für Mathilde Gremaud war es der insgesamt 13. Weltcupsieg. Der Vorsprung der 24-Jährigen auf die zweitklassierte Chinesin Liu Mengting war mit 7,5 Punkten gewaltig. Ihr 1. Run wurde mit 92,25 Punkten bewertet, im zweitbesten Run kam sie auf 86 Zähler.

Gremaud hat in dieser Saison 3 der 4 Big-Air-Wettkämpfe (Chur, Peking, Tignes) gewonnen, in Copper Mountain war sie 2. geworden. Selbstverständlich ging damit die Kristallkugel für die Disziplinenwertung an die Freiburgerin.

Ragettli auf dem Podest

Bei den Männern hielt Andri Ragettli in einem Wettkampf auf hohem Niveau mit den Besten mit. Der Bündner kam bei seinen gewerteten Runs auf 92 bzw. 91 Punkte. Nur Sieger Alexander Hall (USA) und der Norweger Leo Landroe wurden leicht höher bewertet. Den Sieg verpasste Ragettli letztlich um 3,5 Punkte.

Damit entging ihm aber auch der Sieg in der Disziplinenwertung. Der 25-jährige Flimser und Hall waren punktgleich in den letzten Wettkampf gestiegen.