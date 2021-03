Der Schweizer Freeskier Andri Ragettli hat an der WM in Aspen innert weniger Tagen ein Wechselbad der Gefühle durchlaufen. Am Samstag gewann der Bündner in den Rocky Mountains Gold im Slopestyle.

Drei Tage später zog er sich zum Abschluss der Titelkämpfe in der Big-Air-Konkurrenz bei einem Sturz im 3. Versuch gravierende Knieverletzungen zu. Der 22-Jährige konnte den Zielhang nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Gemäss einem Communiqué von Swiss-Ski haben erste Untersuchungen ergeben, dass das hintere linke Kreuzband, Innenband und der Meniskus des Athleten in Mitleidenschaft gezogen worden sind.

Keine Wettkämpfe mehr diesen Winter

Ragettli trat bereits am Mittwoch die Rückreise in die Schweiz an und wird anschliessend genauer untersucht. Der Flimser fällt für den Rest der Saison aus. Der Weltcup wird noch an zwei Stationen Halt machen, zum Finale zu Hause in Silvaplana.