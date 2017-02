Wintersport: Niederlagen für Skicrosser und Bobfahrer

Heute, 10:30 Uhr, aktualisiert um 16:45 Uhr

Für die Schweizer Skicross-Delegation hat in Russland eine Serie ihr Ende gefunden: Erstmals in dieser Saison gab es keinen Podestplatz. Auch an der Bob-WM läuft es für die Schweizer nicht allzu gut.

Schweizer Skicrosser enttäuschen 0:48 min, vom 25.2.2017 Glück und Pech: Bovolenta siegt und verletzt sich Skicross: Schweizer Delegation enttäuscht Marielle Thompson und Arnaud Bovolenta hiessen die Sieger der beiden grossen Finals. Während sich die Kanadierin in gewohnter Manier feiern liess, hielt sich die Freude beim Franzosen über seinen ersten Weltcupsieg in sehr engen Grenzen. Bei einem Sturz nach der Zieldurchfahrt hatte sich Bovolenta offensichtlich weh getan. Zu diesem Zeitpunkt war der Grossteil des Schweizer Teams bereits von dannen gezogen. Erstmals in dieser Saison gab es keinen Podestplatz. Ein bescheidener 7. Rang von Jonas Lenherr war der einzige Lichtblick. Bob: Peter auf Zwischenrang 13 Die Schweizer liegen bei der Bob-WM im deutschen Königssee nicht auf Medaillenkurs. Im Viererbob liegt die Equipe von Rico Peter nach 2 von 4 Läufen auf dem 13. Rang. Der Rückstand auf das führende deutsche Team um Johannes Lochner beträgt 65 Hundertstel. Der zweite, von WM-Debütant Clemens Bracher gesteuerte Schweizer Bob belegt den 22. Rang. Die Läufe 3 und 4 finden um 13:30 Uhr (live auf SRF info) bzw. 15:20 Uhr (SRF zwei) statt. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 25.2.2017, 15:15 Uhr

nfl/pro