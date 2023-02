Das Schweizer Aerials-Team gibt an der WM in Bakuriani für den Mixed-Wettbewerb Forfait. Gold geht an die USA.

Der erste Aerials-Wettkampf an der WM in Bakuriani (GEO) ging ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Weil Alexandra Bär am Samstag im Training bei herausfordernden Bedingungen mit viel Wind gestürzt gewesen war, zog sich das Schweizer Team mit Noé Roth, Pirmin Werner und Bär für den Mixed-Team-Wettkampf am Sonntag zurück.

Cheftrainer Roth: «Müssen Bär schützen»

Michel Roth, Cheftrainer des Aerials-Teams, begründete den Entscheid als reine Vorsichtsmassnahme. «Bär hatte in diesem Winter schon zwei Stürze mit leichten Gehirnerschütterungen. Der Sturz im Training war dann einer zu viel. Um sie zu schützen, habe ich entschieden, dass wir am Team-Wettkampf nicht teilnehmen.»

Es sei «sehr bitter», führte Roth weiter aus, zumal sich das Schweizer Team im kleinen Feld mit nur 6 Nationen grosse Medaillenchancen ausgerechnet hatte. Vor 4 Jahren hatte die Schweiz in Park City (USA) Gold gewonnen, vor 2 Jahren holte man im kasachischen Almaty die Silbermedaille.

00:30 Video SRF-Experte Ulrich: «Schade, aber der Entscheid ist nachvollziehbar» Aus Sport-Clip vom 19.02.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

USA siegen vor China und der Ukraine

Nach dem Rückzug der Schweiz waren in Bakuriani also nur noch 5 Nationen am Start. Die Goldmedaille sicherten sich die USA mit einem Gesamtskore von 338,98 Punkten. Silber holte sich das Team aus China (320,71), Bronze ging an die Ukraine (255,56).