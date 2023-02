Bild 1 / 10

Legende: Andri Ragettli, Ski Freestyle An der WM 2021 durchlebte der Flimser ein Wechselbad der Gefühle. Nach Gold im Slopestyle zog er sich im Big Air eine schwere Knieverletzung zu. In diesem Winter stand Ragettli in allen drei Slopestyle-Wettkämpfen auf dem Podest. Keystone / Mayk Wendt