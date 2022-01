X-Games in Aspen

Freestyle-Skifahrerin Mathilde Gremaud hat bei den X-Games in Aspen einmal mehr überzeugt. Die 21-jährige Schweizerin belegte im Slopestyle den 2. Rang hinter der Französin Tess Ledeux. Dritte wurde die Kanadierin Megan Oldham. Für Gremaud war es der insgesamt 4. Podestplatz beim jährlich stattfindenden Anlass in den Rocky Mountains.

Am Freitag hatte Gremaud im Big Air, den sie in Aspen schon zweimal gewonnen hat, nach zwei misslungenen Sprüngen auf weitere Versuche verzichtet. Beste Schweizerin war in jenem, ebenfalls von Ledeux gewonnenen Wettbewerb Giulia Tanno als Fünfte.

Missglückter Big-Air-Wettkampf von Ragettli

Für Andri Ragettli verlief der Big-Air-Wettkampf enttäuschend. Der Bündner, dem nur einer von sechs Sprüngen einigermassen glückte, belegte unter den acht Teilnehmern den 7. Rang. Für Ragettli war es nach dem Sieg beim Comeback vergangene Woche in den französischen Pyrenäen erst der zweite Wettkampf nach seinem Kreuzbandriss im Knie, den er sich im März in Aspen zugezogen hatte. Gewonnen wurde der hochklassige Wettkampf von dem in der Schweiz aufgewachsenen Amerikaner Alex Hall.