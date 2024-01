Die Schweizer Ski-Freestylerinnen brillieren an den X-Games in Aspen im Slopestyle.

X-Games in Aspen

Legende: Wird im Slopestyle Zweite Mathilde Gremaud. AP Photo/Ng Han Guan

Schweizer Glanzresultat in Aspen: Die Freiburger Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mathilde Gremaud hat im Slopestyle zum dritten Mal in Folge am prestigeträchtigen Event im US-Bundesstaat Colorado die Silbermedaille gewonnen.

Gleich dahinter klassierte sich die Bündnerin Giulia Tanno. Auch Sarah Höfflin, die am Vortag im Knuckle Huck Bronze geholt hatte, konnte überzeugen: Sie wurde Fünfte.

Ledeux unwiderstehlich

Eine Klasse für sich war die Französin Tess Ledeux, die zuvor schon im Big Air triumphiert hatte. In dieser Disziplin war Gremaud am Samstag Letzte geworden. Nun meldete sich die 23-jährige Freiburgerin eindrücklich zurück.