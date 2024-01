Andri Ragettli liegt an den X-Games in Aspen lange auf Siegkurs, verpasst dann aber das Podest. Sarah Höfflin holt Bronze.

Legende: Keine Medaille für Andri Ragettli an den X-Games. KEYSTONE/MAYK WENDT

Für Andri Ragettli lag seine 7. Medaillen (nach 3 goldenen und 3 bronzenen) an den X-Games in Apsen bereit. In seiner Paradedisziplin Slopestyle lag der Weltmeister von 2021 in einem hochstehenden Wettkampf gegen die Weltbesten nach dem 1. und 2. von 3 Runs in Führung.

Doch im Gegensatz zu anderen Konkurrenten konnte sich der 25-Jährige aus Flims bei seinem letzten Versuch nicht mehr steigern.

Nach einer verpatzten Landung brach Ragettli seinen Lauf auf dem Parcours mit unterschiedlichen Hindernisse ab und blieb auf seinen 93,33 Punkten sitzen. Der Sieg ging an den Norweger Birk Ruud (96,33), die beiden US-Amerikaner Alexander Hall (96,00) und Mac Forehand (95,33) komplettierten das Podest.

Höfflin strahlt vom Podest

Besser erging es Sarah Höfflin beim Saison-Höhepunkt der Freestyle-Szene. Die Slopestyle-Olympiasiegerin von 2018 gewann im Knuckle Huck die Bronzemedaille.