X-Games in Aspen

Keine 24 Stunden nach seinem missglückten Big-Air-Wettkampf hat Andri Ragettli zum Abschluss der X-Games in Aspen nochmals gross aufgetrumpft. Der Bündner Freeskier gewann im Slopestyle Gold.

Ragettli wusste auf dem Parcours mit unterschiedlichen Hindernissen am meisten zu überzeugen. Am Ende setzte sich der 23-Jährige aus Flims, der erst vergangene Woche sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gegeben hatte, vor dem Kanadier Max Moffatt und dem in der Schweiz aufgewachsenen Amerikaner Alex Hall durch.

«Das ist crazy»

«Ich habe erst vor fünf Wochen wieder mit Skifahren angefangen. Ich wusste lange nicht, ob ich diese Saison überhaupt an den X-Games teilnehmen kann. Jetzt hier zu sein und im Slopestyle Gold zu gewinnen, das ist crazy», zeigte sich der Ausnahmekönner nach der langen Leidenszeit überglücklich.

Für Ragettli war es bereits die vierte Medaille beim Traditionsanlass in den Rocky Mountains. Nach seinen starken Comeback-Leistungen zählt Ragettli auch an den Olympischen Spielen trotz Trainingsrückstand zu den Medaillenkandidaten.