X Games in Aspen

Keine 24 Stunden nach seinem Sieg im Big Air griff Andri Ragettli bei den X Games auch im Slopestyle-Wettbewerb nach einer Medaille. Er war im letzten Run auf Podestkurs, landete beim letzten Sprung aber unsauber und wurde am Ende Fünfter.

Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch beendete den Wettkampf als Achter. Gold ging an den Amerikaner Nick Goepper.

Kim siegt in der Superpipe

Den Wettbewerb in der Superpipe der Snowboarderinnen gewann Chloe Kim. Die Amerikanerin hatte bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang in der Halfpipe triumphiert.