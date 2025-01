An den X Games in Aspen gibt's gleich zwei Schweizer Medaillen zu bejubeln.

Andri Ragettli hat an den X Games in Aspen im Slopestyle der Freeskier die Silbermedaille gewonnen. Nur der Neuseeländer Luca Harrington war noch etwas besser als der Bündner.

Harrington gewann verdientermassen. Sowohl im ersten Teil des Finals (Playoffs) wie im zweiten Teil (Final) schaffte der 20-Jährige eine Wertung, an die Ragettli bei all seinen (konstant guten) vier Läufen nicht heran kam.

Medaillensammlung ausgebaut

Dennoch flogen Ragettli in den Rocky Mountains die Herzen wieder zu. In den letzten 7 Jahren gewann der 27-Jährige an den X Games sieben Medaillen bei zwölf Anläufen. Im Slopestyle gewann er in Aspen 2020 und 2022, ausserdem triumphierte er 2021 im Big-Air-Contest.

Hofmann jubelt im Knuckle Huck

Auch Snowboarder Patrick Hofmann sicherte sich an den X Games einen Podestplatz. Der 23-jährige Tessiner belegte in der Sparte Knuckle Huck hinter dem Chinesen Wang Ziyang Rang 2.

An der Traditionsveranstaltung im US-Bundesstaat Colorado schaffte Hofmann das, was ihm im Weltcup bisher noch nicht gelang. Sein mit Abstand bestes Ergebnis auf der normalen Tour ist Platz 4, errungen im Slopestyle-Wettkampf vor knapp drei Jahren in Bakuriani in Georgien.

In der Disziplin Knuckle Huck nutzen die Athleten im Gegensatz zum Slopestyle keine Kicker, sondern ausschliesslich Bodenwellen, um ihre Tricks zu zeigen.