Legende: Ende einer ganz besonderen Karriere Skispringer Gregor Schlierenzauer erlebte etliche Höhen und Tiefen.

Gregor Schlierenzauer beendet seine Karriere als Skispringer. Der 31-jährige Österreicher ist mit 53 Weltcup-Erfolgen Rekordsieger. Obwohl 9 Jahre jünger als Simon Ammann stand er oft gemeinsam mit dem Schweizer auf dem Podest. Der Tiroler war 2011 Weltmeister von der Grossschanze und 2008 im Skifliegen. Daneben holte er 8 WM-Titel mit dem Team.

Schlierenzauer gewann auch je 2 Mal die prestigeträchtige Vierschanzentournee und den Gesamtweltcup. Während Ammann im Palmarès einzig die Tournee fehlt, ist die Lücke beim Österreicher der Olympiasieg im Einzel. 2010 holte er mit dem Team Gold.

In seinem Blog , Link öffnet in einem neuen Fenstermeinte Schlierenzauer: «Die letzten Monate waren für mich herausfordernd. In positiver Hinsicht. Durch die Verletzungspause hatte ich ausreichend Zeit und den nötigen Abstand, um Vergangenes aufzuarbeiten und zu schauen, wo ich jetzt stehe.»

Die vergangene Saison hatte er wegen einer Knieverletzung im Februar beenden müssen. Sein letzter Weltcupsieg liegt fast 7 Jahre zurück. Was er in Zukunft plant, gab er nicht bekannt.