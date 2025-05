Legende: Erinnerungen an 2018 Ester Ledecka mit Doppelgold aus Pyeongchang. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Ski- und Snowboard-Olympiasiegerin Ester Ledecka will nichts unversucht lassen, ihr goldenes Double von 2018 bei den kommenden Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu wiederholen. Wie die Tschechin berichtete, habe ihr im Zuge ihrer Bemühungen um Änderungen am olympischen Programm FIS-Präsident Johan Eliasch angeboten, sie zwischen den beiden weit auseinander liegenden Austragungsorten persönlich mit dem Hubschrauber hin- und herzufliegen.

«Da er Pilot ist, hat er mir angeboten, mich von Cortina nach Livigno zu fliegen», sagte die 30-Jährige vor Journalisten in Prag. Die Luftlinie zwischen den beiden Orten beträgt rund 155 Kilometer, die meisten Helikopter können eine Geschwindigkeit von 200 bis 250 km/h erreichen.

Um Ledecka einen Doppel-Start zu ermöglichen, müsste aber vor allem der Zeitplan geändert werden. Am fraglichen 8. Februar 2026 beginnt um 9:00 Uhr in Livigno die Quali für den Parallel-Riesenslalom der Snowboarder, um 11:30 Uhr in Cortina d'Ampezzo die Abfahrt der Frauen, ab 13:00 Uhr die Finalrunde der Snowboarder wieder in Livigno.