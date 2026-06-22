Halfpipe-Spezialist Jan Scherrer verabschiedet sich im Januar an den Laax Open vom Profisport.

Legende: Verabschiedet sich vor Heimpublikum Jan Scherrer. Keystone/AP/Lindsey Wasson

Jan Scherrer beendet im kommenden Januar an den Laax Open seine Karriere. Das kündigte der 31-jährige Halfpipe-Spezialist aus dem Toggenburg auf Instagram an. «Nach 17 Jahren im Profisport ist es Zeit, dieses Kapitel zu beenden. Ich freue mich darauf, weiterhin Snowboard zu fahren, ohne nach einer Punktzahl beurteilt zu werden», schrieb Scherrer.

Scherrer gewann 2022 in Peking Olympia-Bronze. Auch WM-Medaillen und Podestplätze an den X-Games zieren das Palmarès des Freestylers, der sich mit seinem kreativen Stil von der Masse abhob. Scherrers letzte Jahre waren geprägt von Verletzungen. An den diesjährigen Olympischen Spielen musste er kurzfristig Forfait erklären.