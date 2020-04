Wer bietet in der Corona-Krise die beste Unterhaltung auf Social Media? Ihre Meinung ist gefragt!

In der aktuellen Krisenzeit zeigt sich so manch (Schweizer) Sportler auf den sozialen Plattformen von der kreativen Seite. Ob ein Parcours, spezielle Challenges oder herausfordernde Rätsel – es ist aktuell auf Instagram und Co. alles zu finden.

Wir wollten deshalb von unseren Usern wissen: Welcher Athlet resp. welche Athletin sorgt in diesen Wochen für die beste Unterhaltung? Unter den eingegangenen Vorschlägen haben wir die Top 5 erstellt, siehe Video oben.

Jetzt ist Ihre Meinung gefragt: Wer ist der ultimative Social-Media-Star in dieser schwierigen Corona-Zeit? 1, 2, 3, 4 oder 5? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen!