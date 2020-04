Die Coronavirus-Pandemie machte Philipp Klein Herrero in Sachen Skiferien einen Strich durch die Rechnung. Doch statt Trübsal zu blasen, verlegte der Spanier seinen Urlaub kurzerhand in die eigenen vier Wände. Entstanden ist ein Video mit dem Titel «Freeride at home», das derzeit die Internet-Community begeistert.

Auf seiner Instagram-Seite schrieb der 28-Jährige, er wolle mit dem Video die Menschen etwas aufheitern und Positivität verbreiten. Auf jeden Fall scheint das 57-sekündige Video auch gestandene Ski-Grössen zu beeindrucken. Marcel Hirscher etwa zeigte sich begeistert und teilte es auf seiner Seite.