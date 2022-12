Die Darts-WM in London ist in vollem Gang – nicht nur sportlich ist für Spektakel gesorgt.

Seit dem letzten Donnerstag läuft im Alexandra Palace in London die 30. Ausgabe der Darts-WM der PDC. Noch bis zum 3. Januar duellieren sich die besten Spieler der Welt um den Titel des Weltmeisters.

Traditionell darf der Titelverteidiger sein erstes Spiel direkt am Eröffnungsabend bestreiten. Diese Ehre kam in diesem Jahr dem Schotten Peter Wright zu. «Snakebite», wie der 53-Jährige genannt wird, liess es sich dabei nicht nehmen, verkleidet als Anti-Weihnachts-Held «Grinch» auf die grösste Darts-Bühne der Welt zu marschieren – was bei den Fans für Begeisterung sorgte.

Legende: Heizt die Fans nochmals an Peter Wright. IMAGO/ Pro Sports Images

Wie es beim Einlauf von Peter Wright im «Ally Pally» tönte, wer neben dem Titelverteidiger noch zum Favoritenkreis gehört und wie sich das Teilnehmerfeld zusammensetzt, hören Sie im Audiobeitrag oben.