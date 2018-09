Sportkletter-WM: Klingler verpasst in Innsbruck eine Medaille.

Petra Klingler musste sich an der Sportkletter-WM in Innsbruck in der Kombination mit dem 6. Rang begnügen. Die entthronte Boulder-Weltmeisterin aus Zürich belegte im Mixed-Wettkampf in den einzelnen Disziplinen folgende Klassierungen: Speed (3.), Bouldern (5.), Lead (5.). Die Goldmedaille sicherte sich die Slowenin Janja Garnbret. In Tokio 2020 feiert die Kombination Olympia-Premiere.

Maude Mathys, in diesem Frühjahr Siegerin des Zürich-Marathons, realisierte einen weiteren Grosserfolg. Die letztjährige Berglauf-Europameisterin aus Ollon im Waadtland gewann Silber an der Berglauf-WM in Andorra. Sie wurde beim 11,9 km langen Rennen nur von den Kenianerin Lucy Wambui Mirigi geschlagen.