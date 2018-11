Der 22-jährige Japaner gewinnt in Kuusamo auch am Sonntag. Und: Steve Guerdat überzeugt im Weltcup weiter.

Auch das zweite Skispringen in Kuusamo wird zur Beute von Ryoyu Kobayashi.

Steve Guerdat schafft es in Madrid erneut auf das Podest.

Die Schweizer Degenfechter scheitern am GP Bern im Viertelfinal.

Ryoyu Kobayashi bestätigte in Kuusamo seinen ersten Weltcupsieg vom Samstag und doppelte am Sonntag gleich nach. Der 22-jährige Japaner sprang auf 147,5 m im Finaldurchgang und gewann mit Schanzenrekord.

Die Schweizer Mannschaft musste am Polarkreis eine Enttäuschung hinnehmen. Am Samstag hatte Gregor Deschwanden als 30. gerade noch einen Weltcuppunkt ergattert. Am Sonntag belegten Killian Peier und Andreas Schuler die Ränge 28 und 30. Simon Ammann verpasste die Qualifikation.

Guerdat konserviert gute Form

Beim Weltcup der Springreiter in Madrid machte Steve Guerdat erneut auf sich aufmerksam. Der 36-jährige Schweizer musste sich nur dem Deutschen Daniel Deusser geschlagen geben.

Der Jurassier blieb mit Ulysse des Forets auch im Stechen ohne Fehler und klassierte sich 0,39 Sekunden hinter dem Deutschen Daniel Deusser (Tobago Z) auf dem 2. Platz. In der Gesamtwertung liegt Guerdat nach 6 von 13 Stationen an der Spitze. Mit 58 Punkten in der Wertung ist eine Finalteilnahme in Göteborg praktisch gesichert.

Degenfechter scheitern im Viertelfinal

Beim Heim-Weltcup in Bern bleibt das Schweizer Degenfecht-Team am Olympia-Zweiten hängen. Max Heinzer, Benjamin Steffen, Luca Malcotti und Michele Niggeler zogen im Viertelfinal gegen Italien mit 31:45 den Kürzeren. Die Team-Weltmeister waren im Duell mit den Silbermedaillengewinnern von Rio früh mit 7 Treffern in Rücklage geraten und schafften keine Wende mehr.

