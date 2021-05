Legende: Neun Monate Verletzungspause sind vorbei Mujinga Kambundji kehrt wieder auf die Bahn zurück. Freshfocus

Leichtathletik: Comeback von Kambundji an Auffahrt

Mujinga Kambundji kehrt am Donnerstag auf die Bahn zurück. Sie startet am Auffahrtsmeeting in Langenthal über 300 m. Für die 28-jährige Bernerin ist es der erste Wettkampf seit August 2020. Danach musste sie die Saison wegen einer Oberschenkelverletzung frühzeitig abbrechen, ehe sie wegen einer Mittelfussfraktur auch für die Hallensaison passen musste. Ihren ersten Einsatz in der Diamond League plant die WM-Dritte über 200 m von 2019 am 10. Juni in Florenz.

Mountainbike: Colombo mit Beckenbruch

Der Tessiner Cross-Country-Biker Filippo Colombo hat sich bei seinem Sturz am Sonntag im Weltcuprennen von Albstadt (GER) einen Beckenbruch zugezogen und muss seine Olympiahoffnungen wohl begraben. Es stünden noch weitere Untersuchungen zu möglichen Muskelverletzungen an, teilte Colombo aus dem Spital mit.