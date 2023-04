Legende: Liess sich im Ring vor Heimpublikum feiern Gabi «Balboa» Timar. zVg

Boxen: Timar wird dank Stehvermögen Europameisterin

Gabi Timar erkämpfte sich den Europameistertitel der European Boxing Union (EBU). Die 36-Jährige aus Basel schlug am Freitagabend die Italienerin Giorgia Scolastri knapp nach Punkten. Die beiden Kontrahentinnen lieferten sich einen intensiven Kampf über volle 10 Runden. Die Siegerin erhält ein Preisgeld von etwa 3000 Franken. Vor einem Jahr hatte Gabi «Balboa» Timar – deren Kampfname angelehnt ist an die legendäre Filmfigur Rocky Balboa – den Titelkampf im Calais noch gegen die Französin Cassandra Crevecoeur verloren. Nun konnte Timar im Basler Volkshaus vor begeistertem Publikum einen Heimsieg feiern. Für die studierte Juristin ist es der erste grosse Titel, begann sie doch erst im Alter von 28 Jahren mit Boxen. Es ist dies auch der grösste Erfolg in der 99-jährigen Geschichte des Boxclubs Basel.