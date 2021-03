Unihockey: Rychenberg gleicht Serie aus

Der HC Rychenberg Winterthur hat die Viertelfinal-Serie gegen den UHC Alligator Malans zum 2:2 ausgeglichen. Die Zürcher siegten zuhause mit 5:4 nach Penaltyschiessen. Das intensive Spiel war im Schlussdrittel und in der Verlängerung an Spannung kaum zu überbieten. Nachdem es zur 2. Pause noch 2:2 gestanden hatte, konnten im letzten Abschnitt beide Teams einmal in Führung gehen. In der Verlängerung liessen dann beide Mannschaften beste Torchancen liegen.

Die anderen Partien:

Waldkirch-St.Gallen - GC 4:11 (Serie 1:3)

Zug United - Wiler-Ersigen 2:7 (Serie 2:2)

Tigers Langnau - Floorball Köniz 3:4 n.P. (Serie 1:3)

Schwimmen: Ponti mit Schweizer Rekord

Der 20-jährige Tessiner Schwimmer Noè Ponti siegte am Golden-Tour-Meeting in Marseille über 50 Meter Delfin. In 23,39 Sekunden stellte er einen Schweizer Rekord auf. Ponti ist in dieser nicht-olympischen Disziplin Junioren-Europameister.