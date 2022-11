Legende: Machen Schluss als Spielleiterinnen Corina Wehinger und Sandra Zurbuchen. freshfocus/Claudio Thoma

Unihockey: Duo Wehinger/Zurbuchen tritt ab

Die beiden erfolgreichsten Schweizer Unparteiischen Corina Wehinger und Sandra Zurbuchen leiten nur noch einen Match. Nach 17 Jahren und über 400 Partien, darunter zwei WM-Finals der Männer, beendet das Duo seine Karriere. Wehinger/Zurbuchen leiteten vor zwei Wochen an der WM in Zürich und Winterthur wie ein Jahr vorher in Helsinki den Final. Zum Abschluss ihrer Karrieren arbitrieren Wehinger/Zurbuchen am 18. Dezember die NLA-Partie der Männer zwischen Rychenberg Winterthur und Köniz.

03:19 Video Archiv: 2 Schiedsrichterinnen sorgen doch noch für Schweizer Gold an Unihockey-WM Aus Sport-Clip vom 13.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 19 Sekunden.

Triathlon: Duffy zum Vierten – Schweizerinnen geschlagen

Tokio-Olympiasiegerin Flora Duffy gewann zum 4. Mal nach 2016, 2017 und 2021 die WM-Serie und damit den Titel bei den Frauen. Die 35-Jährige aus Bermuda schob sich dank ihrem Sieg beim Grand Final in Abu Dhabi in der Gesamtwertung noch an der Britin Georgia Taylor-Brown vorbei. Die drei für das Saisonfinale qualifizierten Schweizerinnen verpassten allesamt eine Platzierung in den Top 20. Julie Derron und Cathia Schär belegten die Ränge 26 respektive 47, Nora Gmür gab den Wettkampf nach dem Schwimmen auf. Derron schloss als Gesamt-23. von diesem Trio am besten ab.