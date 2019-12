Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Volle Konzentration auf Olympia Mujinga Kambundji imago images

Leichtathletik: Kambundji lässt Hallensaison aus

Um sich ideal auf die Olympischen Spiele in Tokio vorzubereiten, verzichtet Mujinga Kambundji auf die Hallensaison 2020. «Zum einen war die Saison 2019 länger als sonst. Zum anderen will ich mir wirklich Zeit nehmen, mich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten», sagte die Berner WM-Bronzegewinnerin über 200 m gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. An der Indoor-WM 2018 hatte Kambundji Bronze über 60 m geholt. Die Hallen-WM 2020 findet Mitte März im chinesischen Nanjing statt.

Rad: Ineos schnappt sich Rohan Dennis

Das britische Team Ineos hat sich für die kommende Saison mit Rohan Dennis verstärkt. Der australische Zeitfahr-Weltmeister unterschrieb bei der Equipe um Chris Froome und Egan Bernal einen Zweijahresvertrag. Zwischen Dennis und seinem alten Team Bahrain-Merida war es an der diesjährigen Tour de France zum Streit gekommen, nachdem der Australier die Tour während der 12. Etappe aufgegeben hatte und seither keine Rennen mehr für die Mannschaft von der Arabischen Halbinsel bestritten hat. Der Vertrag des 29-Jährigen wurde Ende September aufgelöst.