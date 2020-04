Legende:

Zuhause ist es am schönsten

Statt an den Frühjahres-Klassikern um den Sieg zu fahren, mass sich der Niederländer Mathieu van der Poel am Wochenende online mit seinen Gegnern. An der «Ronde van Zwift» ging der Sieg aber an Greg van Avermaet. Haus und Garten von van der Poel sind aber auch preisverdächtig.

imago images