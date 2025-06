Die Britin gewinnt den Boulder-Weltcup in Bern überlegen mit fast 100 Punkten.

McNeice brilliert in Bern mit fast perfektem Wettkampf

Beim Boulder-Weltcup in Bern hat Erin McNeice den Wettkampf für sich entscheiden können. Die Britin brillierte in der vollen Halle vor begeistertem Publikum mit 99,5 Punkten und einem fast perfekten Wettkampf. Damit lag sie 15 Zähler vor Annie Sanders aus den USA, die den 2. Platz belegte. Das Podest komplettierte Miho Nonaka (JPN/84,3 Punkte).

Schweizerinnen waren bei der Entscheidung keine dabei gewesen. Sofya Yokoyama, Noé Looser, Marilu Sommer, Andrea Kümin, Francesca Walther und Jil Couture scheiterten allesamt in der Qualifikation. Die in Bern wohnhafte Australierin Oceania Mackenzie schaffte es in den Final und wurde 6.

Männer am Sonntag

Am Sonntag folgt in Bern der Wettkampf der Männer. Den Halbfinal gibt's ab 10:00 Uhr live bei SRF zu sehen, der Final folgt ab 17:00 Uhr.

Übersicht