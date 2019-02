In der Erfolgsspur

Judo: Stump gewinnt Weltcup in Portugal

Nils Stump hat beim Judo-Weltcup im portugiesischen Odivelas sein erstes Turnier gewonnen. Der 21-jährige Zürcher, der bisher einen Podestplatz (3.) auf Grand-Prix-Stufe vorzuweisen hatte, setzte sich in der Kategorie bis 73 kg durch. Im Final besiegte der topgesetzte Schweizer seinen gelegentlichen Trainingspartner Pierre Duprat (FRA) nach 3:23 Minuten mit Ippon.

Leichtathletik: Mehrkampf-Rekord für Ruckstuhl

Géraldine Ruckstuhl hat an der Hallen-Schweizermeisterschaft in Magglingen im Mehrkampf einen Schweizer Rekord aufgestellt. Die Topfavoritin verbesserte mit 4'489 Punkten ihre eigene Fünfkampf-Bestleistung aus dem Vorjahr um 34 Zähler. In der U23-Kategorie setzte sich bei den Männern Finley Gaio durch. Seine 5'741 Punkte im Siebenkampf bedeuteten ebenfalls Schweizer Rekord.