Gibt den Ton an

Nach 14 erfolgreichen Jahren verliert der Curlingclub Flims sein renommiertes Frauenteam. Skip Binia Feltscher, eine Flimserin, spielt mit ihrer Crew ab der Saison 2018/19 für den CC Langenthal. Die Nummer 3 Carole Howald ist Oberaargauerin aus Langenthal, und auch die neuen jungen Spielerinnen Larissa Hari und Stefanie Berset kommen aus dem Kanton Bern.

Die Erfolge des CC Flims begannen im Dezember 2004 mit dem Gewinn von EM-Silber in Sofia. Damals noch unter Skip Mirjam Ott errang Feltscher 2006 in Turin Olympia-Silber. Nach Otts Wegzug zum CC Davos übernahm Feltscher wieder die Aufgaben des Skips. In den letzten Jahren gelangen ihr grosse Triumphe: Sie wurde 2014 und 2016 Weltmeisterin sowie 2014 Europameisterin.

Nach Stefan Küng wechselt mit Kilian Frankiny ein weiterer Schweizer Radfahrer von BMC auf die nächste Saison hin zur französischen Equipe Groupama-FDJ. Der 24-jährige Kletterspezialist aus dem Oberwallis erhielt einen Vertrag für zwei Jahre bis 2020.

Die Schweizer OL-Läuferin Elena Roos muss ihre Saison beenden. Grund dafür ist eine Fussverletzung, wegen welcher sie bereits erfolgreich operiert wurde. Mit der Frauen-Staffel wurde die Tessinerin anfangs Monat Weltmeisterin.

Sendebezug: Abendbulletin auf SRF 3, 20.08.2018, 18:05 Uhr.